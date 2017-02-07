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УВЗ продает "УВЗ Логистик" структуре НПФ "Благосостояние"

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) и ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", достигли соглашения о приобретении ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" 100-процентной доли ООО "УВЗ Логистик" (железнодорожный оператор, "дочка" УВЗ).

"Таким образом, корпорация "Уралвагонзавод" выходит из инвестиционного проекта на удовлетворяющих ее условиях", - отмечается в сообщении, говорится в сообщении УВЗ.

При этом парк "УВЗ-Логистик" останется под управлением АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Сумма сделки не раскрывается, однако заместитель генерального директора УВЗ Андрей Шленский заявил ТАСС, что она предусматривает "положительный результат". По его словам, соответствующие документы направлены в ФАС.

В ноябре 2016 г. УВЗ направил предложения о продаже 100% "УВЗ-Логистик" в адрес около 10 компаний и рассчитывал завершить сделку до конца года. Организацией сделки занимается "Сбербанк Инвестиции".

В марте 2016 г. Федеральная антимонопольная служба согласовала получение в пользование ФГК 100% парка "УВЗ-Логистик" (38,3 тыс. грузовых вагонов). Тогда генеральный директор ФГК Алексей Тайчер сообщал, что компания ведет переговоры о покупке "УВЗ-Логистик".

ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 г., входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. Объем перевозок в 2016 г. вырос на 13% - до 187 млн т. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 150 тыс. единиц подвижного состава.

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