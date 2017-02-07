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AirBaltic откроет рейс Рига - Казань 26 апреля

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 14:26 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов
Компания намерена выполнять по маршруту два рейса в неделю самолетом Boeing 737
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РИГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic с 26 апреля открывает рейс по новому маршруту Рига - Казань, сообщил представитель перевозчика во вторник.

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России - Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через аэропорт Риги", - заявил сегодня первый вице-президент AirBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

Компания намерена выполнять по маршруту Рига - Казань два рейса в неделю самолетом Boeing 737, продолжительность полета составит 2 часа 25 минут.

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