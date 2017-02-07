AirBaltic откроет рейс Рига - Казань 26 апреля

РЖД в 2016 году инвестировали в развитие Свердловской желдороги 25,8 млрд рублейТранспорт 7 февраля, 14:40
Коу заявил, что не вводил в заблуждение британских парламентариев по вопросу допингаСпорт 7 февраля, 14:39
Суд в Лондоне обязал Украину выплатить $12 млн ущерба компании JKXЭкономика и бизнес 7 февраля, 14:33
Петухов: отстраненные лыжники надеются на положительное решение CAS по участию в ЧМСпорт 7 февраля, 14:31
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктовЭкономика и бизнес 7 февраля, 14:29
Россиянин Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячомСпорт 7 февраля, 14:20
УВЗ продает "УВЗ Логистик" структуре НПФ "Благосостояние"Транспорт 7 февраля, 14:16
Портал FourFourTwo включил Аршавина и Канчельскиса в топ-100 легионеров чемпионата АнглииСпорт 7 февраля, 14:04
ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжниковСпорт 7 февраля, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic с 26 апреля открывает рейс по новому маршруту Рига - Казань, сообщил представитель перевозчика во вторник.
"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России - Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через аэропорт Риги", - заявил сегодня первый вице-президент AirBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.
Компания намерена выполнять по маршруту Рига - Казань два рейса в неделю самолетом Boeing 737, продолжительность полета составит 2 часа 25 минут.