AirBaltic откроет рейс Рига - Казань 26 апреля

РИГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic с 26 апреля открывает рейс по новому маршруту Рига - Казань, сообщил представитель перевозчика во вторник.

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России - Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через аэропорт Риги", - заявил сегодня первый вице-президент AirBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

Компания намерена выполнять по маршруту Рига - Казань два рейса в неделю самолетом Boeing 737, продолжительность полета составит 2 часа 25 минут.