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РЖД в 2016 году инвестировали в развитие Свердловской желдороги 25,8 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 14:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
В частности, в развитие направления Тобольск - Сургут - Коротчаево в прошлом году было направлено 5,2 млрд рублей
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© ОАО "РЖД"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Инвестиции "Российских железных дорог" (РЖД) в развитие Свердловской магистрали в 2016 году составили 25,8 млрд рублей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") во вторник.

"Инвестиционный бюджет СвЖД в 2016 году был увеличен до 25,8 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше по сравнению с показателем предыдущего года. Одним из важнейших инфраструктурных проектов является развитие направления Тобольск - Сургут - Коротчаево. На реализацию проекта в 2016 году направлено 5,2 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 79,63 км железнодорожных путей и три разъезда на участке Ульт-Ягун - Пурпе (Апака-Парка, Ноябрьск 2 - Топумей, Яник-Ханымей), завершена первая очередь реконструкции станции Тобольск", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что масштабные проекты реализуются и на главном ходу Транссиба. "Строительство третьего главного пути на участке Косулино - Баженово стало одним из ключевых проектов в границах СвЖД. В 2016 году завершен первый этап строительства, открыто движение поездов по новому третьему пути на перегоне Баженово - Мезенский", - сказали в СвЖД.

По данным СвЖД, в 2016 году проведена модернизация железнодорожного пути на 11 участках общей протяженностью 120,9 км. "На обновление и модернизацию локомотивного парка в 2016 году было направлено 10,3 млрд рублей. На дорогу поступило 79 локомотивов, парк пополнился и первым в мире газотурбовозом, работающим на сжиженном природном газе", - уточнили в службе.

По основным показателям СвЖД входит в первую тройку дорог России, формируя порядка 10% сетевых объемов погрузки и обслуживая региона площадью 1,8 млн кв км с населением более 11 млн человек. Она является основой транспортной системой крупнейших регионов-доноров российской экономики - Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ее услугами пользуется более 12 тыс. промпредприятий. Численность персонала - около 90 тыс. человек, ежесуточно по магистрали курсирует более 1 тыс. грузовых, 125 пассажирских и более 330 электропоездов.

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