Контейнерооборот DP World по итогам 2016 года увеличился на 3,2% - до 64 млн TEU

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Совокупный контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле DP World по итогам 2016 года составил 63,7 млн TEU, что на 3,2% больше относительно 2015 года. Без учета новых терминалов в турецком порту Яримка, в Штутгарте, Антверпене и канадском порту Принс-Руперт, годовой рост составил 2,2%, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что наиболее существенно вырос оборот терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Индии - на 4,6%, до 29,6 млн TEU.

Терминалы региона Северная и Южная Америка и Австралия увеличили перевалку на 4,1%, до 7,7 млн TEU, терминалы региона Европа, Ближний Восток и Африка - на 1,4%, до 26,3 млн TEU.

В четвертом квартале DP World обработал 16,1 млн TEU - на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

При этом оборот терминалов в АТР и Индии увеличился на 9,9%, до 7,5 млн TEU, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка - на 3,6%, до 6,6 млн TEU, в регионе Северная и Южная Америка и Австралия - на 0,7% до 2,05 млн TEU.

Комментируя итоги года, глава DPW Султан Ахмед бин Сулайем выразил уверенность в том, что новые активы группы в Нидерландах, Индии, Великобритании и Турции обеспечат дальнейший рост объемов по инвестиционному портфелю компании, несмотря на то, что рынок контейнерных перевозок до сих пор находится в кризисном состоянии. В целом, как отметил глава компании, DPW удалось достичь прогнозируемых результатов по итогам года.

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке. Европе и Ближнем Востоке.