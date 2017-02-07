КТСП в 2016 году увеличил контейнерооборот на 40%, до 557,8 тыс. TEU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding) в 2016 году увеличил контейнерооборот на 40% относительно результата 2015 года - до 557,8 тыс. TEU, сообщает пресс-служба холдинга.

Достигнутый показатель компания называет самым высоким результатом за всю историю своей работы.

По итогам 2016 года КТСП увеличил рыночную долю в портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги с 22% до 30%.

В импортном направлении объем обработки контейнеров в отчетном периоде увеличился до 251,5 тыс. TEU, что на 35% выше показателя 2015 года, из них 51,5 тыс. TEU пришлось на контейнеры с рефрижераторными грузами. В экспорте обработка контейнеров выросла до 306,4 тыс. TEU (+45%), доля груженых контейнеров составила 77%, доля порожнего экспорта - 23%. В общей структуре контейнерооборота терминала доля экспорта составила 54%, доля импорта - 45%.

Доля отгрузок железнодорожным транспортом в отчетный период увеличилась с 26% до 30%. В прошлом году на терминал совершено 524 судозахода. Средняя величина судовой партии составила 1064 TEU.

Согласно сообщению компании, в 2016 году КТСП продолжил сотрудничество с крупными международными контейнерными линиями: MSC, CMA CGM (включая MacAndrews и OPDR), Hapag-Lloyd, OOCL, COSCO, FESCO, Unifeeder, Team Lines, Yang Ming и другими.

КТСП занимает лидирующую строчку рейтинга контейнерных терминалов России по итогам 12 месяцев 2016 года, составленным ТАСС.

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого порта Санкт- Петербурга. В 2015 году контейнерооборот компании составил 398 тыс. TEU.