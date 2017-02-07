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ФАС: ходатайство по продаже "УВЗ Логистик" будет рассмотрено в ближайшее время

Экономика и бизнес Транспорт
7 февраля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
"Уралвагонзавод" ранее сообщил, что парк "УВЗ-Логистик" останется под управлением АО "Федеральная грузовая компания"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит ходатайство по продаже 100-процентной доли ООО "УВЗ Логистик" (железнодорожный оператор, "дочка" УВЗ) компанией "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) в адрес "Тринфико Пропети Менеджмент", управляющей пенсионными резервами НПФ "Благосостояние". Об этом сообщил ТАСС глава ФАС Игорь Артемьев.

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"Очень скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно сообщению УВЗ, парк "УВЗ-Логистик" останется под управлением АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

Сумма сделки не раскрывается, однако заместитель генерального директора УВЗ Андрей Шленский заявил ТАСС, что она предусматривает "положительный результат". По его словам, соответствующие документы направлены в ФАС.

В ноябре 2016 г. УВЗ направил предложения о продаже 100% "УВЗ-Логистик" в адрес около 10 компаний и рассчитывал завершить сделку до конца года. Организацией сделки занимается "Сбербанк Инвестиции".

В марте 2016 г. Федеральная антимонопольная служба согласовала получение в пользование ФГК 100% парка "УВЗ- Логистик" (38,3 тыс. грузовых вагонов). Тогда генеральный директор ФГК Алексей Тайчер сообщал, что компания ведет переговоры о покупке "УВЗ-Логистик".

ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 г., входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. Объем перевозок в 2016 г. вырос на 13% - до 187 млн т. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 150 тыс. единиц подвижного состава.

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