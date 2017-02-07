Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2017 году планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%, заявил ТАСС глава корпорации Олег Сиенко. В целом, по его словам, российские предприятия могут произвести по итогам года около 40-45 тыс. вагонов.

"На Уралвагонзаводе рост будет порядка 80% по отношению к 2016 году", - сказал он.

Сиенко отметил, что спросом сейчас пользуются инновационные полувагоны и специализированный подвижной состав, в частности, цистерны.

По итогам 2016 года УВЗ выпустил 7,2 тыс. грузовых вагонов всех видов, что в 2,4 раза превышает результат 2015 года, сообщил ТАСС представитель корпорации. Таким образом, в 2017 году объем выпуска вагонов УВЗ может составить почти 13 тыс. единиц.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, 100% акций которой принадлежит государству, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".