РЖД в 2017 г. приобретут 450 локомотивов на 57,2 млрд руб.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2017 г. приобретет 450 локомотивов, в том числе 210 электровозов и 240 тепловозов. Как говорится в сообщении компании, инвестпрограмма РЖД предусматривает на эти цели 57,2 млрд руб.

На программу модернизации локомотивного парка компании в 2017 г. планируется направить 3 млрд руб.

В 2016 г. на приобретение 493 локомотивов РЖД направили 67,9 млрд руб.

Ранее вице-президент РЖД, начальник Дирекции тяги - филиала РЖД Олег Валинский заявлял, что компания рассчитывает, что рост объемов ремонта локомотивов позволит с 2017 г. сократить закупки техники более чем на 10% в год - в среднем до 430-450 локомотивов.

Кроме того, по словам Валинского, программа оптимизации парка локомотивов предусматривает списание старых локомотивов, которые "гарантированно не поедут", но сегодня находятся в запасе или в ожидании списания. В частности, это позволит снизить степень износа парка с сегодняшних 68% до 62% до 2020 г.

Все эти меры будут способствовать сокращению локомотивного парка, который, тем не менее, позволит выполнять необходимый объем перевозок.

Всего в парке компании в настоящее время - более 20 тыс. локомотивов.