ФАС проверяет крымские порты на предмет тарифообразования в 2015-2016 гг.

Fesco запускает новый ж/д сервис в рамках проекта "Транссиб за 7 суток"Транспорт 8 февраля, 10:26
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 8 февраля, 10:13
Спектакль по стихам поэтов 1917 года поставят на Урале к 100-летию Февральской революцииНовости Урала 8 февраля, 10:10
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войныМеждународная панорама 8 февраля, 10:07
СМИ: генпрокурор просит оставить за Росавиацией право согласовывать стройки у аэродромовТранспорт 8 февраля, 10:05
Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 8 февраля, 10:04
Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФАСпорт 8 февраля, 10:02
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеровПроисшествия 8 февраля, 9:51
СМИ: в китайском Тяньцзине произошел пожар на заводе аккумуляторов SamsungПроисшествия 8 февраля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку предприятий "Крымские морские порты" и "Севастопольский морской порт" с целью определения достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы 2015 и 2016 годов, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.
"Крымское УФАС России совместно с ФАС России приступило к проведению проверки финансово-экономической деятельности ГУП РК "Крымские морские порты" и ГУП г. Севастополя "Севастопольский морской порт" по определению обоснованности расходов и других показателей, учитываемых при государственном регулировании цен, экономической обоснованности регулируемых видов деятельности за 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении ФАС.
ГУП "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года, в него входят "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография" и "Порт-Терминал".
ГУП "Севастопольский морской порт" было создано в июне 2014 года на базе объединенных предприятий "Морской рыбный порт", "Севастопольский торговый порт", "Служба капитана Севастопольского морского рыбного порта" и севастопольского филиала "Госгидрография" им. Л.И. Митина". В предприятие входит вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с морскими грузовыми и пассажирскими перевозками.
В июне 2016 года ФАС возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении девяти стивидорных компаний (АО "Мурманский морской торговый порт", АО "Новороссийский морской торговый порт", АО "Первый контейнерный терминал", АО "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и ПАО "Туапсинский морской торговый порт") по подозрению в установлении монопольно высоких цен на свои услуги по перевалке контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений.