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ФАС проверяет крымские порты на предмет тарифообразования в 2015-2016 гг.

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В июне 2016 года ФАС возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении девяти стивидорных компаний по подозрению в установлении монопольно высоких цен на свои услуги
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку предприятий "Крымские морские порты" и "Севастопольский морской порт" с целью определения достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы 2015 и 2016 годов, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.

"Крымское УФАС России совместно с ФАС России приступило к проведению проверки финансово-экономической деятельности ГУП РК "Крымские морские порты" и ГУП г. Севастополя "Севастопольский морской порт" по определению обоснованности расходов и других показателей, учитываемых при государственном регулировании цен, экономической обоснованности регулируемых видов деятельности за 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении ФАС.

ГУП "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года, в него входят "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография" и "Порт-Терминал".

ГУП "Севастопольский морской порт" было создано в июне 2014 года на базе объединенных предприятий "Морской рыбный порт", "Севастопольский торговый порт", "Служба капитана Севастопольского морского рыбного порта" и севастопольского филиала "Госгидрография" им. Л.И. Митина". В предприятие входит вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с морскими грузовыми и пассажирскими перевозками.

В июне 2016 года ФАС возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении девяти стивидорных компаний (АО "Мурманский морской торговый порт", АО "Новороссийский морской торговый порт", АО "Первый контейнерный терминал", АО "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и ПАО "Туапсинский морской торговый порт") по подозрению в установлении монопольно высоких цен на свои услуги по перевалке контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений.

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