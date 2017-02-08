"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске с 19.00 часов вчерашнего дня штормовое предупреждение. Все работы остановлены. Сегодня ожидают бурю (в терминах метеорологов) - волна 4 метра, ветер до 40 метров в секунду. Неблагоприятный прогноз на трое суток", - сказал он.
Демин также сообщил, что в остальных портах погода рабочая.
"В Приморске толщина льда от 15 до 30 см. Дежурный ледокол "Ермак" со вчерашнего дня начал осуществлять проводку танкеров не только для светлых продуктов, но и для нефти. В Усть-Луге в ледовой проводке необходимости нет, лед разреженный 4-6 см. Дежурный ледокол "Капитан Николаев" занимается чисткой и поддержанием каналов и основного фарватера. Опаздывающих танкеров нет", - сообщил Демин.
Официальный представитель "Транснефти" добавил, что ограничений по поставкам на НПЗ внутри страны нет.