СМИ: генпрокурор просит оставить за Росавиацией право согласовывать стройки у аэродромов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать порядок согласования Росавиацией и Роспотребнадзором строительства на приаэродромных территориях, сообщает газета "Ведомости".

"Прошу вас поручить аппарату правительства разработать порядок согласования Росавиацией и Роспотребнадзором строительства на приаэродромной территории с учетом негативных факторов, которые могут повлиять на здоровье граждан", - говорится в письме генпрокурора, адресованном главе правительства (есть в распоряжении "Ведомостей").

Свое обращение Чайка объясняет жалобами на нарушение прав на благоприятную среду обитания и прав дольщиков. В приаэродромную входят территории в радиусе 30 км от аэродрома.

В соответствии с Воздушным кодексом Росавиация, как собственник гражданских аэродромов, согласует строительство на приаэродромной территории, но только с точки зрения безопасности полетов и работы навигационного оборудования. Но сейчас "дома строятся в непосредственной близости от аэропортов", пишет Чайка. У Росавиации нет полномочий для оценки негативного воздействия полетов на людей. А более чем в трех десятках регионов даже не определены санитарные зоны аэропортов. В итоге только в Московской области выявлено 500 домов, которые строятся в нарушение Воздушного кодекса, добавляет Чайка.

Однако, как отмечает газета "Ведомости" со ссылкой на Минтранс и Генпрокуратуру, сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в Воздушный кодекс, которые исключат обязательное согласование даже Росавиацией. Менеджер одного из аэропортов утверждает, что их лоббирует правительство Московской области. Минтранс и Генпрокуратура против этой инициативы, добавляют их представители.