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Fesco запускает новый ж/д сервис в рамках проекта "Транссиб за 7 суток"

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 10:26 UTC+3
Проект позволил снизить транзитное время по Транссибирской магистрали с 11 дней до 7 суток
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco открывает новый регулярный железнодорожный сервис Fesco Moscow Shuttle Express (FMS-Express) на направлении Владивосток - Москва - Владивосток в рамках проекта ОАО "РЖД" - "Транссиб за 7 суток". Это первый сервис в рамках проекта, который предусматривает обратную отправку из Москвы на Дальний Восток, говорится в сообщении Fesco.

Первый контейнерный поезд FMS-Express eastbound, сформированный на станции Силикатная Московской железной дороги, прибыл во Владивосток 30 января 2017 года, FMS-Express (следует в обратном направлении) в Москву - 3 февраля 2017 года. Ускоренные поезда будут формироваться в Москве и Владивостоке по одному разу в неделю, при этом в ближайшее время планируется увеличить частоту отправок. Совокупное транзитное время между Силикатной и станцией Владивосток с учетом обработки на станциях составляет порядка 8 суток.

Отмечается, что проект РЖД - "Транссиб за 7 суток", технология которого предполагает ускоренное движение поездов от станции отправления до станции назначения, без остановок, позволил снизить транзитное время по Транссибирской магистрали с 11 дней, в течение которых Fesco обеспечивает доставку грузов в рамках своих действующих сервисов, до 7 суток, а также увеличить маршрутную скорость в среднем с 830 км в сутки до более чем 1 тыс. км в сутки.

FMS-Express является частью интермодальной цепочки Fesco по доставке внешнеторговых и транзитных грузов через Владивосток по Транссибирской магистрали.

За последние пять лет Fesco отправила по маршруту Владивосток - Москва - Владивосток более 3 тыс. контейнерных поездов. Поезда на этом направлении курсируют на основе ежедневного расписания.

Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России, парк фитинговых платформ насчитывает 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Группе также принадлежат 50% акций ЗАО "Русская тройка" и 25,1% акций ПАО "Трансконтейнер". Основной акционер головной компании группы - ПАО "ДВМП" - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

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