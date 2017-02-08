Проект комплексной реконструкции ж/д подходов к портам Финского залива готов на 74%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Готовность проекта "Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива", реализуемого ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), по итогам 2016 года составила 74%, сообщает пресс-служба монополии.

С начала строительства выполнено работ на сумму 115,4 млрд рублей. Провозная способность Усть-Лужского железнодорожного узла увеличена до 67,8 млн тонн. В 2016 году электрифицирован 181 км участка Гатчина - Веймарн - Лужская-Сортировочная, построено 5,5 км дополнительных главных путей на участке Лужская-Сортировочная - Лужская- Северная - Лужская-Нефтяная, 8,7 км шумозащитных экранов, две пассажирских и три служебных платформы, три водопропускных трубы и один железнодорожный переезд.

Проект предусматривает оборудование сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная современной системой централизации, позволяющей добиться максимальной автоматизации всех процессов, включая роспуск составов и управление стрелками.

Сроки реализации проекта - 2005-2020 годы, сметная стоимость составляет 155,1 млрд рублей, цель - подготовить железнодорожную инфраструктуру на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечить прогнозируемые объемы перевозок, которые, по экспертным оценкам, к 2020 году объемы могут составить 80,3 млн тонн.

Объем финансирования по проекту в 2017 году составляет 3,2 млрд рублей. Ввод основных фондов предусматривается в размере 7,4 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 22 км главных путей, тяговую подстанцию Ульяновка, пункт технического осмотра локомотивов, а также ряд других объектов.

В текущем году будут завершены проектно-изыскательские работы по первому этапу проекта, реализуемого РЖД с 2015 года, "Усиление пропускной способности направления Дмитров - Сонково - Мга", осуществляемого для развития железнодорожной инфраструктуры на дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна.

Проект разделен на три этапа, в ходе выполнения которых пропускная способность направления будет поступательно наращиваться с исходных пяти до 45 пар поездов в сутки к 2025 году.

Всего в рамках проекта, стоимость которого оценивается в 142,8 млрд рублей, предстоит построить более 180 км станционных и более 500 км вторых путей.