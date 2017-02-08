Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства нового ТЗК в Шереметьево

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России рассмотрела проект второго этапа создания инфраструктуры для возведения еще одного топливозаправочного комплекса (ТЗК) в аэропорту Шереметьево и выдала положительное заключение, сообщается на сайте аэропорта со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Строительство третьего ТЗК в Шереметьево позволит аэропорту не только оптимизировать затраты на авиационное топливо, но и обеспечить обслуживание растущего пассажиропотока и прибывающих самолетов, говорится в сообщении.
В состав ТЗК входят резервуарный парк авиатоплива, сливная железнодорожная эстакада, насосно-фильтровальная станция, пункт слива авиатоплива из авиацистерн, участок приема авиатоплива от магистрального нефтепродуктопровода, трансформаторная подстанция и другие подобъекты.
В конце 2016 года Главгосэкспертиза России согласовала первый этап строительства базового склада ГСМ для топливозаправочного комплекса.
Пассажиропоток аэропорта Шереметьево по итогам 2016 года составил 33,65 млн пассажиров (+7,6% к 2015 году), объем перевозок грузов - 231,25 тыс. тонн (+29,8%), почты - 11,67 тыс. тонн (+14,6%).