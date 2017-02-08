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Инвестиционная программа "Желдорремаша" до 2019 г. составит почти 1,4 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 12:12 UTC+3
В рамках программы будет реализовано более 350 мероприятий
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Инвестиционная программа одного из крупнейших частных ремонтных предприятий - АО "Желдорремаш", входящего в группу активов под управлением ООО "Локомотивные технологии", до 2019 года составит, в общей сложности, 1,38 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В рамках программы будет реализовано более 350 мероприятий. Они будут направлены на модернизацию и повышение производственной деятельности, отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом инвестпрограмма компании на 2017 год составляет 958 млн рублей. Средства будут потрачены на ремонт тепловозов и электровозов и др.

АО "Желдорреммаш" образовано в 2009 году на базе Дирекции по ремонту тягового подвижного состава РЖД. Предприятие осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. Под управлением "Локотеха" находятся ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и 92 сервисных депо по всей России. Консолидированная выручка управляемых активов за 2015 год по РСБУ составила 86 млрд рублей.

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