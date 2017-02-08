Российские авиакомпании в январе увеличили пассажирские перевозки на 24%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объем авиаперевозок российских авиакомпаний в январе 2017 года увеличился на 23,6% по сравнению с январе 2016 года и составил 6,82 млн человек. Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько.

"У нас в январе отмечен значительный рост объема перевозок. По предварительным данным, было перевезено пассажиров на 23,6% больше по сравнению с январем 2016 года. Это неплохие показатели", - сказал Нерадько.

По его словам, рост объемов пассажирских перевозок на международных авиалиниях в январе составил 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На внутренних авиалиниях рост пассажирских перевозок составил более 22%.