Убыток A.P. Moller - Maersk по итогам 2016 года составил почти $2 млрд

КОПЕНГАГЕН, 8 февраля. /ТАСС/. Убыток A.P. Moller - Maersk по итогам 2016 года составил $1,9 млрд против прибыли в $925 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.

Убыток Maersk Line (линейный оператор в структуре холдинга) составил $376 млн по сравнению с прибылью в размере $1,3 млрд в 2015 году.

По данным компании, убытки стали следствием неблагоприятных условий на рынке контейнерных перевозок, которые привели к низкому уровню фрахтовых ставок, что было лишь отчасти скомпенсировано более высокими объемами перевозок и сократившимися затратами.

Объемы перевозок Maersk Line по итогам года увеличились на 9,3% и составили 10,4 млн FEU (эквивалент 40-футового контейнера), в то время как средний доход на единицу FEU снизился на 19%, до $1795, себестоимость перевозки - на 13%. Совокупная вместимость флота перевозчика увеличилась на 9%, до 3,24 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

В отчете A.P. Moller - Maersk сообщается, что завершение сделки по приобретению Hamburg Sued запланировано на конец 2017 года, окончательное соглашение по сделке, как ожидается, будет подписано в начале второго квартала.

Прибыль APM Terminals (терминальный оператор группы) составила $438 млн, что на 33% меньше чем в 2015 году. Сокращение прибыли было обусловлено ухудшением результатов терминалов в Латинской Америке, Северо-Западной Европе и Африке. Объемы импорта в Западной Африке резко сократились в результате низких цен на нефть и, как следствие, нехватки твердой валюты. В Северо-Западной Европе резко усилилась конкуренция среди терминальных операторов вследствие стагнации на рынке трансшипмента и ввода в эксплуатацию новых мощностей. Усилению конкуренции также способствовала интенсивная консолидация судоходных линий и укрепление альянсов, что привело к усилению позиций тех терминалов, доля в которых принадлежит перевозчикам.

Кроме того, консолидация в судоходной отрасли означает усиление переговорной позиции перевозчиков и оказывает давление на ставки, отмечается в отчете. Так, объемы перевалки APM Terminals снизились в первую очередь на терминалах с более высокой доходностью. Средняя доходность операции APMT в расчете на одно перемещение контейнера сократилась на 9%, до $198 по сравнению с $218 годом ранее. В общей сложности объемы перевалки оператора выросли на 3,5%, выручка по итогам года увеличилась всего на 1,5%, несмотря на покупку терминальных активов испанской Grup Maritim TCB.

В целом портфель терминалов APMT увеличился с 63 терминалов в 2015 году до 73. Компания приобрела восемь из 11 терминалов TCB, что расширило совокупную мощность активов под управлением компании на 2 млн TEU. В сделку с TCB не вошли три терминала в Турции и на Канарских островах.

Прибыль компании Damco (логистическое подразделение Maersk) составила $31 млн по сравнению с $19 млн в 2015 году. Объемы в сфере управления цепочками поставок выросли за год на 2%, в сегментах авиа- и океанского фрахта рост составил 5% и 6% соответственно.