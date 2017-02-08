Владивостокский филиал ПГК в январе увеличил объем погрузки на 24%

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Погрузка Владивостокского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) составила в январе 2017 года 738 тыс. тонн, что на 24% больше аналогичного показателя 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот филиала составил 1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги и "Железных дорог Якутии" выросла с 16% до 22%.

Основную номенклатуру грузов составили уголь и нефтепродукты.

Объем погрузки угля вырос относительно аналогичных показателей января 2016 года на 37%, до 366 тыс. тонн, нефтепродуктов - на 11%, до 341 тыс. тонн.

Согласно сообщению, увеличению грузовой базы филиала способствовал рост отправок в цистернах в рамках оказания комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания.

Грузы следовали со станций Дальневосточной железной дороги и "Железных дорог Якутии" в адреса грузополучателей Дальневосточного федерального округа, Якутии, Забайкальского края, Западной и Восточной Сибири, Урала и других регионов РФ, а также на экспорт в Китай, Корею и Японию.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.