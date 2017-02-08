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Авиасообщение Норильск-Москва на время реконструкции ВПП будет с промежуточной посадкой

Экономика и бизнес Транспорт
8 февраля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прямого авиасообщения из Москвы в Норильск на время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в арктическом городе не будет, промежуточные посадки будут осуществляться в аэропортах Сибири, сообщил в среду журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в рамках выставки NAIS-2017.

"Прямого авиасообщения из Москвы до Норильска не будет, будет сообщение с Москвой или, скажем, с Санкт-Петербургом либо через Красноярск, либо через Сургут. Также в этот перечень аэропортов включены Надым, Новый Уренгой, может быть, даже Салехард. Норильск - это аэропорт с очень сложными метеоусловиями, поэтому мы отрабатываем разные варианты полетов, но обязательно будут промежуточные посадки", - сказал Нерадько.

Как сообщалось ранее, во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке ВПП длиной более 1 км.

Работы планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".

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