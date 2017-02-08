Председатель совета директоров AP Moller-Maersk Расмуссен уходит в отставку в марте

КОПЕНГАГЕН, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров группы A.P.Moller-Maersk Михаэль Прам Расмуссен намерен уйти в отставку после общего годового собрания акционеров 28 марта, говорится в сообщении компании.

На его место совет директоров предлагает избрать Джима Хагельманна Снабе.

М.П.Расмуссен входил в совет директоров A.P.Moller-Maersk с 1999 года, в том числе 14 лет возглавлял его в качестве председателя. 28 марта истекает срок действующих полномочий. Переизбираться он не намерен.

Комментируя свое решение, М.П. Расмуссен заявил: "В 2016 году мы приняли решение изменить вектор развития компании. Теперь, когда завершено формирование новой структуры и новой руководящей команды во главе с Сореном Скоу, мы готовы к тому, чтобы начать проводить в жизнь новую стратегию, направленную на развитие транспортно- логистического бизнеса, и к тому, что реализовывать эту стратегию и открывать новые возможности будет новое поколение руководителей."

В среду компания опубликовала финансовые результаты за 2016 год. Убытки AP Moller - Maersk составили $1,9 млрд по сравнению с прибылью $925 млн. Maersk Line получила убыток в $376 млн по сравнению с прибылью $1,3 млрд в 2015 году, прибыль APM Terminals - терминального оператора в структуре холдинга - сократилась на треть, до $438 млн.

В сентябре прошлого года компания приняла решении о преобразовании в интегрированный транспортно-логистической бизнес. Все сферы деятельности, связанные с нефтяным бизнесом, были выделены в отдельную структуру.