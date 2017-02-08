Октябрьская железная дорога получит в 2017 году 95 новых локомотивов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2017 году получит 95 новых локомотивов, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году, сообщили в пресс-службе магистрали в среду.

"В 2017 году объем инвестиций, направленный на обновление тягового подвижного состава на полигоне Октябрьской железной дороги, составит порядка 8,5 млрд рублей. Всего на предприятия Октябрьской дирекции тяги в текущем году предусмотрена поставка 95 локомотивов", - сказали в пресс-службе. В рамках реализации инвестиционной программы по обновлению тягового подвижного состава в 2016 году на ОЖД поступило 38 локомотивов.

Парк пополнят более мощные, но менее затратные в обслуживании электровозы 2ЭС5К "Ермак" (51 ед.), тепловозы ТЭП70БС (3 ед.), магистральные грузовые электровозы постоянного тока 3ЭС4К "Дончак" (4 ед.) и маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ (37 ед.).

По состоянию на начало января, всего в работе на Октябрьской железной дороге было задействовано 468 электровозов и 627 тепловозов.