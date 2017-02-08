Finnair увеличивает частоту полетов из Петербурга в Хельсинки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Finnair с 23 апреля текущего года вводит дополнительные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки, увеличив частоту перелетов из Пулково с 14 до 20 в неделю. Об этом сообщила в среду пресс-служба управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).
"Авиакомпания Finnair с 23 апреля 2017 г. вводит дополнительные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Перевозчик повысит частоту перелетов из Пулково с 14 до 20 в неделю. Новые рейсы будут отправляться ежедневно с понедельника по пятницу и в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.
Расширение регулярного расписания позволит на 39% увеличить количество доступных мест для авиапассажиров на данном маршруте. Кроме того, это позволит выбрать наиболее удобные стыковки для продолжения путешествия в города Европы, Азии и Северной Америки. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах ATR 72.
Авиакомпания Finnair - национальный перевозчик Финляндии, член международного авиационного альянса Оneworld. В 2016 году обслужила в аэропорту Пулково 71,5 тыс. пассажиров, что на 10% выше итогов предыдущего года. Перевозчик входит в пятерку лидеров среди иностранных авиакомпаний по числу взлетно-посадочных операций в Пулково.