Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе вырос на 12%

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МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 80 тыс. человек, сообщила в среду помощник генерального директора аэропорта Имара Абумислимова.
"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала увеличился в январе 2017 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80 тыс. 409 пассажиров", - сказала Абумислимова.
Кроме того, по ее словам, в январе текущего года произведено 648 авиавылетов, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2016 года.
Как сообщала Абумислимова ранее, пассажиропоток махачкалинского аэропорта по итогам прошлого года увеличился на 23% по сравнению с 2015 годом и составил более 869 тыс. человек. Кроме того, в 2016 году было произведено 7733 авиавылетов, что на 9% выше, чем в 2015 году.
Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти в два раза - до 1 млн человек в год.
Сейчас пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь-десять самолетов в Москву, четыре раза в неделю совершаются рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, выполняются рейсы в Казахстан, Турцию.