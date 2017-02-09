"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом порту

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Еврохим" получит 8,74 млрд рублей ($143 млн) от продажи компании СУЭК доли Мурманском морском торговом порту (ММТП), соглашение о сделке было достигнуто в декабре 2016 года. Как следует из отчетности "Еврохима" по МСФО, часть этой суммы в размере 5,12 млрд рублей была получена в 2016 году, оставшаяся - в январе 2017 года.

Как уточняли ТАСС в "Еврохиме", компания "продает СУЭК часть своих акций порта по рыночной цене". Одновременно "Еврохим" привлек вексельный заем у ВТБ на аналогичную сумму.

До момента сделки "Еврохим" владел 37% акций порта, 39,3% акций принадлежали СУЭК. При этом оба актива принадлежат одному акционеру - бизнесмену Андрею Мельниченко, который контролирует 90% "Еврохима" и около 92% СУЭК.