Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом порту

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
До момента сделки "Еврохим" владел 37% акций порта, 39,3% акций принадлежали СУЭК. При этом оба актива принадлежат одному акционеру - бизнесмену Андрею Мельниченко
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Еврохим" получит 8,74 млрд рублей ($143 млн) от продажи компании СУЭК доли Мурманском морском торговом порту (ММТП), соглашение о сделке было достигнуто в декабре 2016 года. Как следует из отчетности "Еврохима" по МСФО, часть этой суммы в размере 5,12 млрд рублей была получена в 2016 году, оставшаяся - в январе 2017 года.

Как уточняли ТАСС в "Еврохиме", компания "продает СУЭК часть своих акций порта по рыночной цене". Одновременно "Еврохим" привлек вексельный заем у ВТБ на аналогичную сумму.

До момента сделки "Еврохим" владел 37% акций порта, 39,3% акций принадлежали СУЭК. При этом оба актива принадлежат одному акционеру - бизнесмену Андрею Мельниченко, который контролирует 90% "Еврохима" и около 92% СУЭК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
6
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
7
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
Темы дня
Реклама