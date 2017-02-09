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"Транснефть": шторм в порту Новороссийска может продлиться до середины следующей недели

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 10:57 UTC+3 МОСКВА
Также остается неустойчивой погода в Козьмино
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/ "Транснефть" ожидает, что шторм в порту Новороссийска может затянуться до середины следующей недели, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Шторм в Новороссийске продолжается. Ветер порывами до 34 метров в секунду, волны 3 - 4 метра. Неблагоприятный прогноз до середины следующей недели", - сказал он.

Демин добавил, что остается неустойчивой погода в Козьмино.

"С 23.20 до 7.10 (мск) вводилось штормовое предупреждение. Несмотря на пограничную погоду работы идут в графике", - отметил он.

Демин также сообщил, что работа по отгрузке нефти в портах на Балтике идет штатно, опаздывающих танкеров нет.

"Прием в систему идет согласно плану. Ограничения по приему до конца дня ввел Уфимский НПЗ из-за возникшей нештатной ситуации", - сообщил официальный представитель "Транснефти".

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