Банк "Санкт-Петербург" готов предоставить метрополитену кредит в размере 10,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" оказался единственным участником открытого аукциона на предоставление ГУП "Петербургский метрополитен" кредитной линии в размере 10,4 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы на сайте метро.

Согласно публикации, заявки на аукцион принимались до 2 февраля, рассмотрение назначено на четверг, 9 февраля.

Средства необходимы метрополитену для финансирования покупки 27 составов метро (по шесть вагонов в каждом) для Невско-Василеостровской линии. Конкурс на поставку вагонов выиграл в сентябре прошлого года Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в ЗАО "Трансмашхолдинг"), стоимость контракта составила 13,4 млрд рублей. Также ГУП получит 3 млрд рублей из бюджета Петербурга.

Согласно публикации, по условиям аукциона кредитная линия будет разбита на несколько траншей, их количество должен определить заказчик. Для каждого из траншей будет определена своя ставка, минимальный размер транша - 496 млн рублей. Лимит задолженности по кредитной линии составит 8,3 млрд рублей. Транши должны быть предоставлены не ранее 1 ноября 2017 года и не позднее 31 декабря 2018 года. По плану, метрополитен погасит основной долг до 2021 года, а большая часть долга - не менее 4,7 млрд рублей - будет погашена с апреля 2019 года по апрель 2020 года. Предполагается, что кредит будет обеспечен залогом - произведенными вагонами (дисконт не должен превышать 20% их первоначальной стоимости), пишет газета.

Если заявка банка "Санкт-Петербург" будет признана соответствующей условиям конкурса, ГУП заключит с ним договор, рассказала газете представитель метрополитена.

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" 30 января одобрил лимит в 11 млрд руб. по кредитам метрополитену и совершение сделок с ГУПом при условии победы в конкурсе. Заявленная банком ставка в решениях совета директоров не раскрывается.

По данным "Ведомостей", выручка ГУП "Петербургский метрополитен" за девять месяцев 2016 г. составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль - 1 млрд руб. Кредиторская задолженность на 30 сентября 2016 г. - 2,8 млрд руб. Уровень покрытия расходов собственными доходами - 70,38%. Расходы ГУПа за январь - сентябрь составили 21,8 млрд руб. (+15% к тому же периоду 2015 г.), в том числе 4,7 млн руб. - на обслуживание кредитов.