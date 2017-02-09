СМИ: авиарынок РФ ускоряет темпы роста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Авиарынок РФ начал расти в октябре 2016 года, спустя год после прекращения полетов "Трансаэро", сообщает газета "Коммерсантъ". Тогда пассажиропоток увеличился на 4%, до 7,7 млн человек, в ноябре - на 15,1% (6,5 млн), в декабре - на 20,3%. Однако высокие результаты января 2017 года уже нельзя связывать с уходом с рынка "Трансаэро".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько, пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе на 23,6%. На международных направлениях перевозки увеличились на 25%, до 2,5 млн человек, на внутренних - более чем на 22%, до 4,3 млн человек. При этом топ-20 перевозчиков показали рост уже на 41,2%, в частности, "Аэрофлот" - на 14,8%, до 2,3 млн человек, S7 - на 0,4%, до 692,8 тыс., UTair - на 80%, до 678 тыс., "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") - на 144%, до 671,7 тыс., "Уральские авиалинии" - на 35,2%, до 473,7 тыс.

"Во-первых, стабилизировалась экономическая ситуация, что снизило курс валют и стимулировало спрос на зарубежные поездки, которые подешевели. Во-вторых, авиакомпании смогли за год возместить вывод с рынка самолетов "Трансаэро" и нарастить провозные емкости", - объясняет увеличение пассажиропотока младший партнер, эксперт авиационной практики Bain & Company Андрей Панов. Он уверен, что рост продолжится на протяжении года, но летом, в пиковый сезон перевозок, столь внушительной динамики все же не будет. Излишне быстрый рост, уточняет эксперт, "чреват стагнацией и падением цен".

Предупреждает не ждать стабильности от рынка глава "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Алексей Будник, "поскольку возвращаются провозные емкости в большем объеме, чем сами пассажиры". "Демпинговая активность является естественным поведением перевозчика, поскольку снижение цен напрямую определяет дефицит пассажира",- добавляет он.

Еще один из опрошенных "Ъ" экспертов уверен, что при сохранении текущей политики среди российских перевозчиков прибыль в 2017 году смогут показать лишь единицы, а фундаментальных факторов для изменения ситуации не наблюдается.