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Казахстан и Иран создают СП по организации логистической инфраструктуры

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 11:23 UTC+3
В перспективе планируется реализация проектов по развитию терминальных мощностей на станции Инчебурун и порту Актау
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АСТАНА, 9 февраля. /ТАСС/. АО "KTZ Express" (дочернее предприятие АО "НК "Казакстан темір жолы") и иранская судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) намерены создать совместное предприятие по организации логистической инфраструктуры, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

"6 февраля текущего года в ходе визита руководителя АО "НК "Казакстан темір жолы" Каната Алпысбаева в Иран, в присутствии посла РК в ИРИ Б. Амреева, актуализирована документация по созданию совместного предприятия между АО "KTZ Express" и компанией Islamic Republic of Iran Shipping Lines", - говорится в сообщении.

Учредительный договор стороны подписали 22 декабря 2016 года во время визита президента Исламской республики Иран (ИРИ) Хамейни Рухани в Казахстан.

Начало работы СП запланировано на март 2017 года. На начальном этапе будет осуществляться операционная деятельность с предоставлением транспортно-логистических услуг.

Вместе с тем, реализация проекта строительства совместного терминала в порту Бендер-Аббас запланирована на четвертый квартал текущего года.

В перспективе планируется реализация проектов по развитию терминальных мощностей на станции Инчебурун и порту Актау.

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