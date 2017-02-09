Казахстан и Иран создают СП по организации логистической инфраструктуры

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АСТАНА, 9 февраля. /ТАСС/. АО "KTZ Express" (дочернее предприятие АО "НК "Казакстан темір жолы") и иранская судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) намерены создать совместное предприятие по организации логистической инфраструктуры, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
"6 февраля текущего года в ходе визита руководителя АО "НК "Казакстан темір жолы" Каната Алпысбаева в Иран, в присутствии посла РК в ИРИ Б. Амреева, актуализирована документация по созданию совместного предприятия между АО "KTZ Express" и компанией Islamic Republic of Iran Shipping Lines", - говорится в сообщении.
Учредительный договор стороны подписали 22 декабря 2016 года во время визита президента Исламской республики Иран (ИРИ) Хамейни Рухани в Казахстан.
Начало работы СП запланировано на март 2017 года. На начальном этапе будет осуществляться операционная деятельность с предоставлением транспортно-логистических услуг.
Вместе с тем, реализация проекта строительства совместного терминала в порту Бендер-Аббас запланирована на четвертый квартал текущего года.
В перспективе планируется реализация проектов по развитию терминальных мощностей на станции Инчебурун и порту Актау.