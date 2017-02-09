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Самолеты по маршруту Норильск-Москва будут летать с посадкой в Уренгое

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 11:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, февраля. /ТАСС
Реконструкция аэропорта Алыкель началась в 2016 г., самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки, однако сейчас работы будут вестись уже на участке ВПП длиной 1 км
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КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение по маршруту Норильск-Москва на время реконструкции ВПП аэропорта в Норильске будет осуществляться с промежуточной посадкой в Уренгое, сообщила авиакомпания NordStar в четверг.

"Авиасообщение Норильск-Москва на время реконструкции ВПП будет с промежуточной посадкой в Уренгое", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться самолетами ATR 42-500, ATR 72-200 (до Норильска) и Boeing 737-800 (на участке от Уренгоя до Москвы). Кроме того, прямые перелеты на этих же типах воздушных судов сохранятся по маршрутам Норильск-Красноярск и Норильск-Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что авиасообщение по направлениям Норильск-Москва, Норильск- Санкт-Петербург будет осуществляться с пересадкой в одном из городов: Красноярск, Сургут, Надым, Новый Уренгой, Салехард.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в 2017 году работы будут вестись уже на участке ВПП длиной более 1 км.

Работы планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, еще 3 млрд рублей - компания "Норильский никель".

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