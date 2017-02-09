Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%

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САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам января 2017 года составила более 3,1 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13,2% (или +359,6 тыс. тонн), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В том числе, по основным номенклатурам погружено:
- нефти и нефтепродуктов - 1,7 млн тонн (+2,7% к январю 2016 года);
- черных металлов - 147 тыс. тонн (+23,9%);
- химических и минеральных удобрений - 167 тыс. тонн (+12,1%);
- химикатов и соды - 315,3 тыс. тонн (+2,9%);
- строительных грузов - 104 тыс. тонн (в 3 раза больше);
- промышленного сырья - 114,8 тыс. тонн (+23,4%);
- цемента - 107,8 тыс. тонн (+23,2%);
- соли - 10,4 тыс. тонн (+3,7%);
- зерна - 119 тыс. тонн (в 2,2 раза больше);
- кокса - 36,3 тыс. тонн (+33,2%).
Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега в январе 2017 года увеличился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,6 млрд тарифных тонно-км.