Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 11:49 UTC+3
Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега в первом месяце года увеличился на 2,6% и составил 8,6 млрд тарифных тонно-км
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам января 2017 года составила более 3,1 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13,2% (или +359,6 тыс. тонн), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе, по основным номенклатурам погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 1,7 млн тонн (+2,7% к январю 2016 года);

- черных металлов - 147 тыс. тонн (+23,9%);

- химических и минеральных удобрений - 167 тыс. тонн (+12,1%);

- химикатов и соды - 315,3 тыс. тонн (+2,9%);

- строительных грузов - 104 тыс. тонн (в 3 раза больше);

- промышленного сырья - 114,8 тыс. тонн (+23,4%);

- цемента - 107,8 тыс. тонн (+23,2%);

- соли - 10,4 тыс. тонн (+3,7%);

- зерна - 119 тыс. тонн (в 2,2 раза больше);

- кокса - 36,3 тыс. тонн (+33,2%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега в январе 2017 года увеличился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,6 млрд тарифных тонно-км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама