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РЖД в 2017 году направят на развитие железных дорог на Дальнем Востоке 47,6 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 13:17 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Благодаря развитию инфраструктуры увеличится пропускная способность на участках Штурм - Тында, Постышево - Комсомольск, Волочаевка-2 - Комсомольск и Архара - Хабаровск-2

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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