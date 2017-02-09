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РЖД в 2017 году направят на развитие железных дорог на Дальнем Востоке 47,6 млрд рублей
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9 февраля, 13:17
UTC+3
ХАБАРОВСК
/Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Благодаря развитию инфраструктуры увеличится пропускная способность на участках Штурм - Тында, Постышево - Комсомольск, Волочаевка-2 - Комсомольск и Архара - Хабаровск-2
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Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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