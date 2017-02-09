Пассажиропоток аэропорта Бегишево в январе 2017 года увеличился на 67%

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Бегишево увеличил пассажиропоток по итогам января 2017 года на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 40,73 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам 2017 года планируется увеличение пассажиропотока как на внутренних, так и на международных направлениях, до 416 тыс. пассажиров, отмечается в сообщении.

За первый месяц 2017 года грузооборот аэропорта вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, пассажиропоток Бегишево составил по итогам 2016 года 380,99 тыс. пассажиров, что на 4% выше показателя 2015 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сообщал ТАСС в конце января текущего года о том, что по итогам 2016 года чистая прибыль аэропорта Бегишево должна составить 233 млн рублей, что в 7 раз больше чем годом ранее.

Международный аэропорт Бегишево, построенный в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Кама, обслуживает города Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга. В 35 км от аэропорта расположена крупнейшая особая экономическая зона России "Алабуга". Аэропорт позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе авиалайнеры Boeing-737 и Airbus A320. Собственником аэропорта является автозавод "Камаз".