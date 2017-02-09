Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток аэропорта Бегишево в январе 2017 года увеличился на 67%

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 13:11 UTC+3
По итогам 2017 года планируется увеличение пассажиропотока как на внутренних, так и на международных направлениях, до 416 тыс. пассажиров
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Бегишево увеличил пассажиропоток по итогам января 2017 года на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 40,73 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам 2017 года планируется увеличение пассажиропотока как на внутренних, так и на международных направлениях, до 416 тыс. пассажиров, отмечается в сообщении.

За первый месяц 2017 года грузооборот аэропорта вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, пассажиропоток Бегишево составил по итогам 2016 года 380,99 тыс. пассажиров, что на 4% выше показателя 2015 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сообщал ТАСС в конце января текущего года о том, что по итогам 2016 года чистая прибыль аэропорта Бегишево должна составить 233 млн рублей, что в 7 раз больше чем годом ранее.

Международный аэропорт Бегишево, построенный в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Кама, обслуживает города Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга. В 35 км от аэропорта расположена крупнейшая особая экономическая зона России "Алабуга". Аэропорт позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе авиалайнеры Boeing-737 и Airbus A320. Собственником аэропорта является автозавод "Камаз".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама