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"Транснефть" до конца года введет объекты для увеличения поставок через Приморск

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
"Транснефть" предложила переориентировать экспорт нефтепродуктов из портов Прибалтики в сторону российских портов в конце 2014 г.
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Транснефть - Верхняя Волга" продолжает реализацию второго этапа проекта "Север", который предусматривает увеличение поставок дизельного топлива через порт Приморск (Ленинградская область) до 25 млн т в год, ряд объектов планируется ввести в III-IV кварталах, говорится в сообщении компании.

"Проводятся работы по техническому перевооружению НПС "Филино-1", реконструкции ЛПДС "Рязань", ППС "Второво", ППС "Воротынец - 1", ГПС "Староликеево". Ведется строительство системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов на ЛПДС "Староликеево". Ввод в эксплуатацию перечисленных объектов предусмотрен в III - IV кварталах 2017 г.", - говорится в сообщении.

В рамках проекта "Север - 25" в 2017 г. планируется перевести на транспортировку нефтепродуктов участок магистрального нефтепровода Горький - Ярославль, а также построить новый участок магистрального нефтепродуктопровода от ППС "Второво" до НПС "Филино". В настоящее время завершена реконструкция ППС "Плавск" и ППС "Венев".

Ввод объектов в рамках проекта "Север - 25" в эксплуатацию запланирован на 2018 г.

"Транснефть" предложила переориентировать экспорт нефтепродуктов из портов Прибалтики в сторону российских портов в конце 2014 г.

В результате реализации инвестиционного проекта "Север" (по магистральному нефтепродуктопроводув направлении порта Приморск) осуществляется транспортировка дизельного топлива стандарта "Евро-5" на экспорт в Европу и США.

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