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Погрузка на Октябрьской желдороге в январе 2017 года превысила 7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 14:35 UTC+3
Тарифный грузооборот в январе 2017 года вырос на 8,4% и составил 13,3 млрд тонно-км
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") за первый месяц 2017 года составила более 7 млн тонн, что на 0,5% ниже показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе, по основным номенклатурам погружено:

- химикатов - 105 тыс. тонн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем в 2 раза);

- цемента - 50 тыс. тонн (+38,7%);

- удобрений - 1,4 млн тонн (+7,1%);

- промышленных грузов - 189,4 тыс. тонн (+46,3%);

- руды железной - 2 млн тонн (-9,6%);

- строительных грузов - 1 млн тонн (-13,9%);

- лесных грузов - 330 тыс. тонн (-0,5%);

- нефти и нефтепродуктов - 1 млн тонн (-0,2%).

Тарифный грузооборот в январе 2017 года составил 13,3 млрд тонно-км (+8,4% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 17,4 млрд тонно-км (+6,9%).

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