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Singapore Airlines намерена приобрести 39 самолетов Boeing за $13,8 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 15:31 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Стоимость сделки оценивается в $13,8 млрд
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© EPA/WALLACE WOON

СИНГАПУР, 9 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Авиакомпания Singapore Airlines подписала соглашение о намерениях приобрести 39 самолетов Boeing, говорится в распространенном в четверг заявлении одного из крупнейших перевозчиков в Азии.

Поставки лайнеров, среди которых 20 Boeing 777 и 19 Boeing 787, ожидаются после 2020 года. Стоимость сделки оценивается в $13,8 млрд.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность дополнительных закупок 12 самолетов.

По словам руководителя авиаперевозчика Го Чунь Пхона, "компания продолжит инвестиции в дальнейшее развитие, кроме того, намерена демонстрировать приверженность курсу усиления позиций Сингапура как одного из главных транспортных узлов".

Ранее Singapore Airlines разместила заказ на приобретение 30 самолетов Boeing 787. Кроме того, в течение ближайших нескольких лет ожидаются поставки пяти лайнеров Airbus A380 и 57 самолетов Airbus A350.

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