Перевозки тихоокеанской рыбы ускоренными рефпоездами в январе выросли в 1,7 раза

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем перевозок тихоокеанской рыбы со станций Дальневосточной железной дороги в западную часть России в ускоренных рефрижераторных поездах в январе 2017 г. вырос в 1,7 раза, до 26,7 тыс. т. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
"Со станций Дальневосточной железной дороги в январе отправлено 13 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции составил около 27,6 тыс. т. За аналогичный период прошлого года было отправлено 8 таких составов, в которых перевезено около 16 тыс. т рыбы", - отмечается в сообщении.
Регулярные контейнерные и рефрижераторные поезда перемещаются со скоростью до 1,2 тыс. км в сутки. Время следования таких составов от тихоокеанского побережья до центральных регионов страны составляет около 10 дней.
Всего за январь 2017 г. различными поездами отправлено около 55 тыс. т тихоокеанской рыбы, что примерно соответствует аналогичному показателю 2016 г.