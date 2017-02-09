Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перевозки тихоокеанской рыбы ускоренными рефпоездами в январе выросли в 1,7 раза

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Со станций Дальневосточной железной дороги в январе отправлено 13 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем перевозок тихоокеанской рыбы со станций Дальневосточной железной дороги в западную часть России в ускоренных рефрижераторных поездах в январе 2017 г. вырос в 1,7 раза, до 26,7 тыс. т. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"Со станций Дальневосточной железной дороги в январе отправлено 13 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции составил около 27,6 тыс. т. За аналогичный период прошлого года было отправлено 8 таких составов, в которых перевезено около 16 тыс. т рыбы", - отмечается в сообщении.

Регулярные контейнерные и рефрижераторные поезда перемещаются со скоростью до 1,2 тыс. км в сутки. Время следования таких составов от тихоокеанского побережья до центральных регионов страны составляет около 10 дней.

Всего за январь 2017 г. различными поездами отправлено около 55 тыс. т тихоокеанской рыбы, что примерно соответствует аналогичному показателю 2016 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
2
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
В Раде подрались депутаты "Блока Петра Порошенко"
5
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
6
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
7
СМИ: Фэллон выступил за сотрудничество с Россией
Темы дня
Реклама