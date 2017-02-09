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РЖД заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов в Словении

Экономика и бизнес Транспорт
9 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Холдингу может принять участие в проекте строительства второго пути железной дороги на участке от станции Дивача до порта Копер
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" проявляет интерес к реализации инфраструктурных проектов в Словении, говорится в сообщении РЖД по итогам встречи главы компании Олега Белозерова с министром инфраструктуры Словении Петером Гашпершичем.

В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества российских и словенских железных дорог, а также реализации проекта строительства второго пути железной дороги на участке от станции Дивача до порта Копер протяженностью 27 км.

Глава РЖД подтвердил заинтересованность холдинга в участии в проекте, отметив разносторонний опыт и высокие компетенции компании в сфере строительства железнодорожных линий почти во всех климатических поясах.

В настоящее время РЖД реализует совместные проекты по управлению и развитию инфраструктуры железных дорог на территории таких стран, как Сербия, Армения, Монголия, Иран. РЖД обеспечивает своим партнерам консалтинг, разработку технико-экономического обоснования, проектирование, строительство, поставку материалов, машин и оборудования, управление транспортными комплексами и обучение персонала.

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