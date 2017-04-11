ОАК в мае откроет в Шанхае предприятие по сборке российско-китайского самолета

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Предприятие по сборке российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета откроется в Шанхае в мае 2017 года, заявил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы в мае с китайской корпорацией COMAC открываем совместное предприятие в Шанхае, которое будет являться оператором этого проекта, по договоренности с китайцами производство будет там, а разработка будет вестись в инженерном центре в Москве", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Слюсаря, в ближайшие 20 лет спрос на китайском рынке данного типа самолета может составить несколько сотен машин этого класса. "Первый вылет мы ожидаем через 7 лет, передачу заказчикам - через 10 лет", - добавил глава ОАК.

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет планируется разработать к 2025-2027 году. Разрабатываться самолет будет в подмосковном Жуковском. Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что создание самолета оценивается в $12-20 млрд.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также сообщал, что в ходе его посещения авиационной выставки в Чжухае был запущен очередной этап реализации проекта российско- китайского широкофюзеляжного самолета вместе с компанией COMAC. Министр выразил надежду что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding.

Vi Holding ("Ви Холдинг") - международная инвестиционно- промышленная группа, специализируется на разработке и реализации крупных интегрированных проектов в цветной металлургии, добыче и переработке полезных ископаемых, энергетике, недвижимости и инновациях. Совокупная стоимость активов предприятий "Ви Холдинг" превысила $6 млрд., общая численность сотрудников достигла 30 тыс. человек.