СМИ: авиакомпания "Россия" в I квартале перевезла 2 млн пассажиров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (крупнейшая "дочка" "Аэрофлота") в январе-марте 2017 года перевезла 1,986 млн пассажиров и стала второй по этому показателю в стране после самого "Аэрофлота", который перевез 7 млн пассажиров за тот же самый период, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на оперативные данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП).

Входящая в S7 Group авиакомпания "Сибирь" перевезла 1,974 млн человек и стала третьей, отмечается в публикации.

По данным ТКП, с учетом "Глобуса" (+76%) S7 перевезла в январе-марте 2,9 млн пассажиров.

Несмотря на рост рынка, у "Сибири" в этом году пока нет предпосылок для роста: парк не увеличился, а его загрузка и так самая высокая в отрасли, объясняет газете человек, близкий к S7. В парке "Сибири" 43 узкофюзеляжных Airbus 319/320/321 и два широкофюзеляжных Boeing 767. В этом году авиакомпания планирует получить еще 17 региональных Embraer 170 и шесть лайнеров Airbus 320/321 neo.

По словам представителя авиакомпании "Россия", к концу года узкофюзеляжный флот компании вырастет до 48 судов, широкофюзеляжный сократится до 14, планируется перевезти 11 млн пассажиров.

Согласно публикации, "Сибирь" в 2016 году получила 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, показатели МСФО группа не раскрывает. "Россия" тоже была прибыльной - 3,8 млрд рублей, говорилось в отчете "Аэрофлота" по МСФО. Собеседник газеты - человек, близкий к группе - объяснил газете, что "Аэрофлот" поддерживает "Россию" - выкупает по рыночной цене все ее емкости на регулярных рейсах, а потом самостоятельно продает, загрузка "России" на регулярных линиях - около 70%. Другой источник уверен, что при самостоятельной деятельности "Россия" была бы убыточна.

В октябре 2015 года, напоминают "Ведомости", генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев объявил о создании единой региональной "дочки" на базе "России", заявив, что объединенная авиакомпания станет второй по пассажиропотоку в стране и будет перевозить 10 млн пассажиров в год.