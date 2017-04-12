Reuters: Siemens и Bombardier ведут переговоры о слиянии ж/д активов

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens и канадский Bombardier ведут переговоры об объединении своих железнодорожных бизнесов, чтобы успешно конкурировать с объединенной китайской корпорацией CRRC Corp., сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Выручка объединенной компании оценивается примерно в $16 млрд - в два раза меньше CRRC, которая была образована в результате объединения двух китайских машиностроительных корпораций CNR и CSR в 2015 году. В случае, если Siemens и Bombardier удастся договориться, в незавидном положении окажется французский Alstom.

Консолидация в индустрии железнодорожного машиностроения активизировалась в последние несколько лет на фоне стремления операторов сократить издержки и повысить конкурентоспособность по отношению к агрессивно увеличивающим долю рынка китайским производителям.

Три крупнейших западных производителя подвижного состава - Bombardier, Siemens и Alstom - за последние годы уже не раз инициировали переговоры об объединении. Нынешняя попытка, по словам одного из источников Reuters, является уже третьей, и переговоры сейчас находятся на довольно продвинутой стадии.

Аналитики выражают сомнения в том, что подобная сделка может быть согласована европейским антимонопольным регулятором. По словам одного из источников Reuters, прошлая попытка не удалась именно из-за возражений регулятора.