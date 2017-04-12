Аэропорты Кубани в I квартале 2017 года увеличили пассажиропоток на 14%

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 12 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток в четырех аэропортах Краснодарского края (Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик) в первом квартале текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в среду в пресс-службе управляющей компании "Базэл Аэро".
"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) в январе-марте 2017 года составил 1 823 331 человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 1 593 289 пассажиров", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что лучший прирост по пассажиропотоку в этот период показал аэропорт Сочи, обслуживший на 16% больше пассажиров, чем в начале прошлого года. На втором месте Краснодар (+10%) и Анапа (+13%). Количество вылетов самолетов в первом квартале составило 8304 операции, это на 15% больше показателя 2016 года. Объем наработанных грузов превысил 2459 тонн (+11%).
"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100-процентное дочернее предприятие Changi Airport Group).