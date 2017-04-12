Аэропорты Кубани в I квартале 2017 года увеличили пассажиропоток на 14%

КРАСНОДАР, 12 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток в четырех аэропортах Краснодарского края (Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик) в первом квартале текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в среду в пресс-службе управляющей компании "Базэл Аэро".

"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) в январе-марте 2017 года составил 1 823 331 человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 1 593 289 пассажиров", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что лучший прирост по пассажиропотоку в этот период показал аэропорт Сочи, обслуживший на 16% больше пассажиров, чем в начале прошлого года. На втором месте Краснодар (+10%) и Анапа (+13%). Количество вылетов самолетов в первом квартале составило 8304 операции, это на 15% больше показателя 2016 года. Объем наработанных грузов превысил 2459 тонн (+11%).

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100-процентное дочернее предприятие Changi Airport Group).