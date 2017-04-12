Объем железнодорожных грузоперевозок в КНР в I квартале 2017 года вырос на 15%

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ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае вырос в первом квартале 2017 года на 15,3%, сообщает Xinhua со ссылкой на данные China Railway Corporation.
Объем железнодорожных перевозок в первые три месяца 2017 года составил около 656 млн тонн, что примерно на 90 млн тонн больше, чем за тот же период годом ранее.
В марте трафик по сети China Railway Corporation вырос на 16,3% в годовом исчислении. Увеличение объема железнодорожных перевозок в Китае продолжается уже 8 месяцев подряд. Наиболее сильный рост был зафиксирован железнодорожным бюро Урумчи - на 48,3% в годовом исчислении.