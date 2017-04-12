СМИ: японские автоперевозчики повышают тарифы из-за дефицита персонала

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Дефицит персонала в индустрии автоперевозок заставляет японские транспортные компании поднимать тарифы для крупных клиентов, сообщает Nikkei.

Yamato Transport, одним из клиентов которой является Amazon.com, планирует повысить свои базовые тарифы на доставку в сентябре. Компания также ведет переговоры с крупными клиентами об увеличении ставок по долгосрочным контрактам. Аналогичную работу проводит и конкурент Yamato компания Sagawa Express.

Даже менее крупные перевозчики вынуждены повышать тарифы. С начала текущего финансового года компания Seino Transportation, входящая в Seino Holdings, увеличила ставки для ряда корпоративных клиентов, которые ранее имели большие скидки.

Fukuyama Transporting не увеличивает тарифы, но при этом полностью отказалась от предоставления скидок крупным клиентам, хотя и признает, что эта политика может привести к уходу некоторых из них.

Грузоотправители, отрицательно относясь к таким изменениям, готовы принять их, отдавая себе отчет в том, что рост тарифов обусловлен дефицитом водителей.

Рост цен неизбежен, чтобы поддерживать необходимый уровень сервиса, цитирует Nikkei одного грузоотправителя из Осаки.

В то же время, перевозчики прилагают усилия к тому, чтобы справиться с растущими объемами отправлений. Yamato Holdings открыла в городе Тойота, близ Нагои новый терминал мощностью в два раза превышающей мощности других терминалов компании, чтобы обеспечить доставку в регионах Токио и Нагою в течение одного дня, чтобы обосновать увеличение тарифов