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СМИ: четыре компании претендуют на контракт "Северной верфи" стоимостью 6,3 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
13 апреля, 10:21 UTC+3
Победитель конкурса должен будет до декабря 2018 года построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м
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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. На тендер, объявленный 30 марта "Северной верфью", поступили четыре заявки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок.

"Северная верфь" объявила запрос предложений на первый этап судостроительного комплекса. Максимальная цена контракта - 6,3 млрд рублей. Победитель должен будет до декабря 2018 года построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 тыс. тонн, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры, а также дооборудовать западный причал "Северной верфи".

Согласно публикации "Ведомостей", наименьшую цену - 6,14 млрд рублей - предложил подрядчик ЛАЭС-2 АО "Концерн Титан-2". В числе претендентов АО "Метрострой" (6,27 млрд рублей), ООО "Больверк" (6,31 млрд рублей) и тюменское АО "Промстрой", предложившее выполнить контракт за 8,35 млрд рублей. Заказчик будет рассматривать заявки до 20 апреля.

Себестоимость строительства "тяжелых" промышленных зданий в среднем по Северо-Западу и с учетом особенностей грунтов в Петербурге превышает 100 тыс. руб. за 1 кв м, за 6млрд руб. можно построить около 50 тыс. кв м цехов для крупного судостроительного предприятия, оценивает эксперт по инфраструктурному и промышленному строительству Сергей Свешков, собеседник газеты.

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