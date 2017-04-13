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Свердловская желдорога в I квартале увеличила количество тяжеловесных поездов на 10%

Экономика и бизнес Транспорт
13 апреля, 12:34 UTC+3
Обеспечивать гарантированный пропуск возрастающего количества тяжеловесных поездов позволяет расширение парка магистральных электровозов серии 2ЭС10 "Гранит"
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© ОАО "РЖД"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам первого квартала 2017 года увеличила количество тяжеловестных поездов более чем на 10%, сообщает пресс-служба магистрали.

"С января по март 2017 года на СвЖД проведено 954 тяжеловесных поезда, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом количество транзитных тяжеловесных поездов весом 8 и 9 тыс. тонн выросло к первому кварталу предыдущего года на 17%, до 738 составов. 216 "тяжеловесов" было сформировано на станциях СвЖД: 122 поезда весом 8 тыс. тонн на ст. Пермь-Сортировочная, 81 "восьмитысячник" - на ст. Екатеринбург-Сортировочный.

Как отмечается в сообщении, обеспечивать гарантированный пропуск возрастающего количества тяжеловесных поездов позволяет расширение на СвЖД парка магистральных электровозов серии 2ЭС10 "Гранит" в трехсекционном исполнении (с дополнительной бустерной секцией).

Кроме того, на направлении Егоршино - Алапаевск - Серов- Сортировочный осуществляется вождение тяжеловесных поездов газотурбовозами ГТ1h. Два этих инновационных локомотива с начала 2017 года провели 11 поездов весом 9 тыс. тонн и 2 поезда весом 8 тыс. тонн.

Еще одним технологическим решением, способствующим увеличению пропускной способности дороги и сокращению эксплуатационных издержек, является организация вождения соединенных поездов (два поезда с объединенной тормозной магистралью). С начала 2017 года на СвЖД было проведено 184 соединенных поезда.

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