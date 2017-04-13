"НефтеТрансСервис" в I квартале увеличил погрузку нефти и нефтепродуктов на 14%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "НефтеТрансСервис" (НТС) в январе-марте 2017 года увеличил объем погрузки нефти и нефтепродуктов на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот увеличился на 16%, говорится в сообщении компании.

По данным оператора, погрузка в нефтебензиновые цистерны НТС в 2017 году демонстрируют положительную динамику, в то время как общий объем грузопредъявления нефтяных грузов на сети сохраняется на уровне прошлого года. При этом максимальный результат достигнут компанией в марте. Погрузка нефти и нефтепродуктов по сравнению с мартом 2016 года выросла на 21%; рост грузооборота в цистернах превысил 28%. Причем более трети наливных грузов следовало со станций Куйбышевской железной дороги в местном сообщении.

Рыночная доля компании в сегменте железнодорожных перевозок в нефтебензиновых цистернах увеличилась по итогам отчетного периода до 13% при доле парка цистерн в управлении порядка 10%.

"НефтеТрансСервис" - один из ведущих частных операторов подвижного состава России. Входит в четверку крупнейших участников рынка по численности вагонного парка и объему перевозок. Региональная сеть компании представлена 35 филиалами и представительствами в России и Казахстане. Парк подвижного состава НефтеТрансСервис насчитывает 53 локомотива и более 55 тыс. полувагонов и цистерн. 100% акций НТС принадлежат Вячеславу Аминову, Вадиму Аминову и Алексею Лихтенфельду.