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Самарский аэропорт Курумоч впервые в истории обслужил за квартал почти 500 тыс. пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
13 апреля, 14:42 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Алексей Соколов
На международных линиях пассажиропоток вырос на 77%, в страны СНГ - утроился
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САМАРА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Пассажиропоток самарского международного аэропорта Курумоч в I квартале 2017 года достиг исторического максимума - почти 500 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аэропорта в четверг.

"Аэропорт обслужил по итогам I квартала 2017 года 480,4 тыс. человек, что на 14,3% выше показателя за тот же период прошлого года. Это исторический рекорд для самарского аэропорта, столько пассажиров за первые три месяца Курумоч в своей истории еще не обслуживал", - говорится в сообщении пресс-службы.

На внутренних рейсах пассажиропоток в I квартале 2017 года составил 404,2 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, на международных - 76,2 тыс. - рост на 77%. Почти утроился пассажиропоток в страны СНГ, увеличившись с 11,4 тыс. до 30,4 тыс. пассажиров.

"Такая динамика перевозок в страны ближнего и дальнего зарубежья объясняется как открытием новых рейсов, так и изменениями в визовом режиме. После упрощения процедуры въезда в ОАЭ пассажиропоток из Самары в Дубай вырос более чем в два раза", - отметили в аэропорту.

1 февраля 2017 года вступило в силу решение кабинета министров ОАЭ о предоставлении гражданам РФ визы по прибытии на бесплатной основе сроком на 30 дней с возможностью однократного платного продления на аналогичный срок.

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