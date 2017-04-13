Самарский аэропорт Курумоч впервые в истории обслужил за квартал почти 500 тыс. пассажиров

САМАРА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Пассажиропоток самарского международного аэропорта Курумоч в I квартале 2017 года достиг исторического максимума - почти 500 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аэропорта в четверг.

"Аэропорт обслужил по итогам I квартала 2017 года 480,4 тыс. человек, что на 14,3% выше показателя за тот же период прошлого года. Это исторический рекорд для самарского аэропорта, столько пассажиров за первые три месяца Курумоч в своей истории еще не обслуживал", - говорится в сообщении пресс-службы.

На внутренних рейсах пассажиропоток в I квартале 2017 года составил 404,2 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, на международных - 76,2 тыс. - рост на 77%. Почти утроился пассажиропоток в страны СНГ, увеличившись с 11,4 тыс. до 30,4 тыс. пассажиров.

"Такая динамика перевозок в страны ближнего и дальнего зарубежья объясняется как открытием новых рейсов, так и изменениями в визовом режиме. После упрощения процедуры въезда в ОАЭ пассажиропоток из Самары в Дубай вырос более чем в два раза", - отметили в аэропорту.

1 февраля 2017 года вступило в силу решение кабинета министров ОАЭ о предоставлении гражданам РФ визы по прибытии на бесплатной основе сроком на 30 дней с возможностью однократного платного продления на аналогичный срок.