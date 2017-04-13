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На ДВЖД ожидают отправки на Сахалин 542 вагона в связи с ремонтом одного парома

Экономика и бизнес Транспорт
13 апреля, 16:08 UTC+3
ДВЖД обратилась с официальным письмом к руководству ОАО "Сахалинское морское пароходство"
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ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") простаивают 542 вагона в ожидании отправки на Сахалин через паромную переправу Ванино - Холмск. Из них на станции Ванино - 384 вагона, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Причиной скопления вагонов стал уход в феврале 2017 года в плановый ремонт одного из трех паромов. Оставшиеся на линии "Сахалин-8" и "Сахалин-9" не справляются с объемами перевозок, несмотря на то, что перед выведением "Сахалина-10" моряки и железнодорожники скоординировали свои действия на этот период. Однако морской перевозчик не соблюдает согласованные нормы передачи вагонов через паромную переправу: в феврале при норме 19 вагонов фактический прием составил 11 вагонов, в марте при норме 17 вагонов принималось 14 вагонов, за первые дни апреля при норме 22 вагона факт составил 12 вагонов.

"Ситуация на материковой стороне становится с каждым днем все острее, поскольку количество вагонов с истекающими сроками доставки продолжает расти. Теперь даже возвращение на линию парома "Сахалин-10" сразу положения дел не изменит, - сообщил заместитель начальника по Сахалинскому территориальному управлению ДВЖД Андрей Семенец.

В настоящее время на станцию Ванино продолжают поступать вагоны, адресованные на Сахалин. ДВЖД обратилась с официальным письмом к руководству ОАО "Сахалинское морское пароходство". Для нормализации обстановки предлагается строго соблюдать плановые нормы передачи вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск и отдавать приоритет при погрузке паромов железнодорожным грузам.

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