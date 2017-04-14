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РЖД планируют закрыть железнодорожную ветку под Ярославлем из-за убытков

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 10:20 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Светлана Сергеева
Этой ситуацией обеспокоена группа лакокрасочных предприятий в Гаврилов-Яме, которые используют станцию для перевозки продукции по железной дороге
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Светлана Сергеева/. Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") уведомила правительство Ярославской области о намерении закрыть железнодорожную ветку Гаврилов-Ям - Семибратово из- за убыточности, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"В правительство Ярославской области направлены предложения по переводу железнодорожной линии Гаврилов-Ям - Семибратово в категорию железнодорожных путей необщего пользования (подъездных путей). Содержание инфраструктуры железнодорожной линии протяженностью около 20 км при таких объемах перевозок является убыточным", - сообщил ТАСС начальник службы корпоративных коммуникаций СЖД Артем Ушаков.

Этой ситуацией обеспокоена группа лакокрасочных предприятий в Гаврилов-Яме, которые используют станцию для перевозки продукции по железной дороге, рассказала ТАСС персональный ассистент директора компании "Техностар Альянс" Анна Бавченкова. "Одним из ключевых факторов при выборе нашей компанией места расположения промышленных мощностей было наличие развитой инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей. Закрытие станции неизбежно приведет к сильному удорожанию продукции, предприятия могут закрыться, 250 человек рискуют потерять работу. Мы обратились в РЖД с просьбой пересмотреть решение о закрытии станции", - сказала Бавченкова.

Со стороны СЖД руководству "Техностар Альянс" поступило предложение доставлять грузы автотранспортом. Такое логистическое решение не устраивает компанию. Руководство группы предприятий написало письмо уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову. Бизнес-омбудсмен сообщил ТАСС, что обращение получил и намерен подключиться к решению проблемы.

Факт получения уведомления от СЖД в правительстве Ярославской области подтвердили ТАСС. "В правительство области обращение от СЖД поступило, оно рассматривается. Уже прошла рабочая встреча, еще одна состоится на следующей неделе. Идет поиск оптимального решения", - сказали в пресс- службе.

Гаврилов-Ям имеет статус моногорода. Ранее градообразующим предприятием был Гаврилов-Ямский льнокомбинат, который в настоящее время закрыт. С 2000 года в городе существует лакокрасочное производство. Предприятия ООО "Лакокрасочные материалы", ООО "Ярославский лак", ЗАО "Агропромтехснаб" и ЗАО Торговый дом "Ярославский колорит" поставляют продукцию в 45 регионов России, а также в Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Киргизию и Белоруссию.

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