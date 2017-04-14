Порты на Кубани в I квартале 2017 года перегрузили на 22% больше зерна, чем в прошлом году

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КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Шесть морских портов Краснодарского края за первые три месяца 2017 года отгрузили за рубеж более 5,63 млн тонн зерна, что на 22% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
"За три месяца 2017 года через морские порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе отгружено 244 судов с зерном и продуктами его переработки общим объемом свыше 5,63 млн тонн, доля пшеницы от общего объема составила около 4,2 млн тонн. В первом квартале прошлого года объем отгрузки составил более 4,5 млн тонн, рост на 22%", - сказали в ведомстве, не уточнив причину роста.
Зерно направили в 39 стран, среди которых Тунис, Италия, Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал. Уточняется, что зерно соответствует фитосанитарным требованиям стран-экспортеров.