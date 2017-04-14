Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порты на Кубани в I квартале 2017 года перегрузили на 22% больше зерна, чем в прошлом году

Экономика и бизнес Транспорт
14 апреля, 10:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, апреля. /ТАСС
Зерно направили в 39 стран, среди которых Тунис, Италия, Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Шесть морских портов Краснодарского края за первые три месяца 2017 года отгрузили за рубеж более 5,63 млн тонн зерна, что на 22% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

"За три месяца 2017 года через морские порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе отгружено 244 судов с зерном и продуктами его переработки общим объемом свыше 5,63 млн тонн, доля пшеницы от общего объема составила около 4,2 млн тонн. В первом квартале прошлого года объем отгрузки составил более 4,5 млн тонн, рост на 22%", - сказали в ведомстве, не уточнив причину роста.

Зерно направили в 39 стран, среди которых Тунис, Италия, Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал. Уточняется, что зерно соответствует фитосанитарным требованиям стран-экспортеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама